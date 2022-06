Il calciatore Andy Carroll ubriaco e a letto con due donne a una settimana dal matrimonio

A una settimana dal matrimonio il calciatore Andy Carroll è stato beccato a letto con due donne. A rivelarlo sono state le due ragazze che si trovavano in compagnia dell’attaccante del West Bromwich all’addio del celibato organizzato a Dubai. Una delle due ragazze, Taylor Jane Wilkey, ha postato le foto su Snapchat insieme all’amica, Phoebe, e il tabloid The Sun ha diffuso gli scatti. Foto che di certo non ha apprezzato Billi Mucklow, la futura sposa e madre dei tre figli di Carroll.

La festa è iniziata nel locale The Cove, dove il calciatore inglese si trovava con un gruppo di amici. Successivamente il gruppo ha incontrato le ragazze nell’area vip del The Avenue Dubai, un nightclub del Shangri-La Hotel. A fine serata il calciatore si è allontanato con le due ragazze. Negli scatti si nota il calciatore addormentato nel letto dell’hotel visibilmente ubriaco.

“Dopo una festa siamo andate nel suo hotel. Abbiamo bevuto molto, ascoltato musica. Carroll si è messo a letto, completamente ubriaco, e si è addormentato. Era troppo fuori di sé per poter fare qualcosa. A quel punto abbiamo fatto delle foto per scherzare”, ha scritto la donna nel post che accompagna gli scatti.

Andy Carroll ha confermato la versione dei fatti riportata dalla ragazza ed ha prontamente chiesto perdono alla futura moglie. Anche la 27enne si dice dispiaciuta di quanto successo. “Mi pento per la foto che ho pubblicato – ha ammesso Taylor Jane Wilkey -. Mi dispiace per la sua fidanzata, ma Carroll è stato un gentiluomo che non ci ha molestate, non si è spinto oltre. Non è successo nulla. Abbiamo esagerato con l’alcol: una ventina di giri di vodka, decine di bicchieri di sangria e altrettanti di Jäegermeister. Chi era alla festa ci aveva detto che si trattava di una vacanza tra ragazzi, non di un addio al celibato. Da quelle foto sembro nuda, ma è colpa dello zoom. Avevo il vestito rosa. Eravamo tutti talmente stanchi che ci siamo addormentati e non è successo niente”.

Il tabloid britannico riporta anche la decisione della fidanzata “L’ex star di Towie , 34 anni, ieri sembrava abbattuta mentre faceva shopping con sua madre, con il suo enorme anello di diamanti ancora lontano dal dito”.”Ma nonostante tutto si dice che abbia accettato di sposare ancora Andy, 33 anni, sabato”, scrive The Sun aggiungendo le parole di una fonte vicina alla compagna del calciatore: “Billi è stata completamente umiliata da Andy ma in fondo lo ama ancora”.