Arisa cerca marito, la frecciata dell’ex Andrea Di Carlo: “Sicuri che le piace l’organo maschile? Bocca mia taci”

Arisa cerca marito, la frecciata dell’ex Andrea Di Carlo

Continua a far discutere l’annuncio matrimoniale di Arisa: questa volta a lanciare una bordata contro la cantante è stato il suo ex compagno, Andrea Di Carlo.

Sul suo profilo Instagram, infatti, l’agente di molti personaggi dello spettacolo, che è stato fidanzato con Arisa per circa due anni, fino al 2021, ha scritto in riferimento a quanto dichiarato dalla cantante: “Lei lo cerca alfa ma siamo sicuri che a lei piace l’organo sessuale maschile? Mah. Se potessi parlare e dire quello che ho visto. Bocca mia taci”

Il riferimento è all’annuncio postato da Arisa su Instagram che, pubblicando alcune foto che la ritraevano completamente nuda, aveva scritto: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”.

“Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia, no perditempo” aveva concluso la cantante.

Secondo Di Carlo, quindi, l’orientamento sessuale di Arisa non sarebbe così di ferro come scritto da lei stessa. Lo stesso Di Carlo, poi, è tornato sull’argomento scimmiottando l’annuncio dell’interprete “AAA : cercasi persona d amare qualsiasi orientamento , natura , attitudine , lei/lui abbia. L amore non ha sesso . Mai . Con questo passo e chiudo. Ciaone”.