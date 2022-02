Andrea Delogu rompe il silenzio sul “flirt” con Stefano De Martino

Dopo le voci di un presunto flirt tra Andrea Delogu e Stefano De Martino, la conduttrice radiotelevisiva ha fatto chiarezza in occasione della prima puntata dello show musicale che ha iniziato a condurre su Rai2, Tonica.

Dal momento che l’ospite della prima puntata era proprio Stefano De Martino, Delogu ha colto l’occasione per raccontare la verità sul loro rapporto, in un momento in cui il ballerino è sotto i riflettori per il ritorno di fiamma con Belen.

“È un amico a cui voglio molto bene, un amico con cui ho lavorato, sono andata a cena, al cinema, in discoteca, un amico vero insomma”, ha spiegato la Delogu. “Molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino”.

La conduttrice ha spiegato che la loro amicizia è nata prima della separazione tra la Delogu e Montanari: “Prima del mio divorzio da Francesco, che saluto – ‘Ciao baby’ –, nessuno si era accorto di questa amicizia, poi quando sono diventata single mi sono trovata assalita dai paparazzi”.

“Io sono anni che vivo di etichette, però penso che sminuiscano per definizione, quindi secondo me bisogna sorridere e andare avanti, stare sulle righe, non soffermarsi” ha aggiunto Stefano De Martino