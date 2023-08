Andrea Delogu risponde alle critiche per il fidanzato 16 anni più giovane: “Chiedere se sono la madre è perverso”

Criticata per il fidanzato di 16 anni più giovane, Andrea Delogu risponde agli hater. “Che perversione”, ha scritto l’attrice in risposta alle critiche per un video che la mostra mentre bacia il fidanzato Luigi Bruno, 24 anni.

“Chi è tuo figlio?”, le aveva scritto un utente. Nelle sue storie Instagram, la conduttrice ha risposto per le rime: ““Chissà se alcuni si rendono conto di quanto siano da brividi i loro paragoni. Non oso immaginare le ricerche su Pornhub”.

A scatenare la polemica era stato un video in cui il modello 24enne veniva ripreso mentre accoglieva la fidanzata all’aeroporto con un mazzo di fiori, correndole incontro per baciarla.

“Il punto del video e del commento non è la soooolita critica dell’età che sinceramente mi pesa meno di zero, ma VEDERE DUE CHE SI BACIANO CON LA LINGUA E CHIEDERE SE UNA È LA MADRE”, ha poi spiegato Delogu su Twitter. “Non vi fa impressione quello? Boh, a me ha fatto volare! Che perversione”.