Amedeo Goria, la confessione hot: “I transessuali mi incuriosiscono…”

Amedeo Goria, giornalista sportivo, è famoso per essere un dongiovanni. Il suo motto, come lui stesso conferma, è: “Più sesso per tutti”. Il sesso, secondo Goria, è un po’ un elisir di lunga vita: “Fa stare bene e mantiene giovani”. Il segreto per un rapporto duraturo, secondo il giornalista è la donna. “Se vuole tenermi deve intrigarmi continuamente, altrimenti la passione passa”. Ma Amedeo Goria non si ferma solo al gentil sesso e ammette di essere “intrigato” anche gli uomini. Lui stesso ha ammesso che ce ne sono addirittura quattro che gli scrivono in questo periodo. Ma non si sente attratto, tuttavia, da persone dello stesso sesso. Al contrario, “sono incuriosito dalle persone transessuali, come Eva Robin’s”, dice e ammette di avere conosciute anche un paio.

Le relazioni di Goria

La sua relazione più famosa è quella con la conduttrice Maria Teresa Ruta, dalla quale Amedeo Ruta ha avuto due figli. Una storia d’amore durata 17 anni e arrivata al capolinea nel 2004. Da allora Goria si è dato da fare. Tra le ultime relazioni, quella con la giovane Vera Miales, classe 1985, influencer di professione che ha preso parte nel 2022 a La pupa e il secchione. La storia con Amedeo Goria si è conclusa da poco. “Quando si è in crisi – spiega a Nuovo – bisogna ravvivare il desiderio aprendo la coppia, magari andando in vacanza con altre coppie. Il termine scambismo non mi piace, preferisco parlare di trasgressione”. Ma una cosa sembra certe: Amedeo Goria non si fermerà finché non sarà davvero sfinito: “Bisogna vivere il sesso con naturalezza. Quando si è stanchi ci si riposa. Penso spesso a quanto mi resta da vivere e non esito a sparare le ultime cartucce”. La caccia, dunque, continua: “Se camminando per strada vedo una bella ragazza, mi viene spontaneo guardarla con desiderio. Sarei ipocrita se negassi una cosa del genere”.