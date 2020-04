Ambra Angiolini sta vivendo questo periodo di isolamento da Coronavirus lontano dal suo compagno Massimiliano Allegri. Lei è nella sua casa di Brescia insieme ai due figli avuti con Francesco Renga, lui a Livorno con il suo figlio più piccolo, avuto dal suo secondo matrimonio.

Videochiamate a raffica? “Siamo vecchio stile, preferiamo semplici telefonate”, racconta Ambra in un’intervista al Corriere della Sera. “Massimiliano è a Livorno con il papà e il figlio piccolo come è giusto che sia. Abbiamo vite complicate: tutti veniamo da una famiglia di appartenenza e quando scoppia un caso del genere i primi affetti dominano su tutto il resto. Anche questo è un modo per diventare grandi in amore…”.

Ambra spiega anche come lei e il suo ex marito Renga abbiano deciso di far trascorrere ai figli la quarantena unicamente con la madre: “Tutto è nato dalla necessità di evitare continui passaggi da una casa all’ altra. E poi anche perché io sarei rimasta da sola e in momenti così si diventa più fragili e insicuri. Io e Francesco non siamo in conflitto, anzi; ma dico che la condizione di genitori separati deve portare comportamenti intelligenti: ora bisogna deporre le armi e non recuperarle neanche dopo”.

E la vita in isolamento, per Ambra Angioloni, è così. “La sveglia è alle 7 perché Jolanda ha lezioni tutti i giorni: fa un liceo pubblico, il Leonardo, organizzatissimo, sei ore di lezione anche al sabato e non manca mai un prof all’ appello. La prima cosa da controllare è se la connessione non è impallata, poi io mi metto a fare le pulizie – sono una maniaca – e abbino la disinfezione all’ attività fisica: mentre sbatto coperte e tappeti, cerco di fare squat e flessioni e di essere di aiuto a un corpo che in questo periodo ingerisce cibo in maniera anomala rispetto al solito”.

