Alice Campello torna sui social dopo l’uscita dalla terapia intensiva: “Grazie per esservi preoccupati per me”

Alice Campello, moglie dell’ex attaccante della Juventus Alvaro Morata, dopo aver dato alla luce la loro quarta figlia, aveva avuto delle complicazioni legate al parto che avevano portato i medici a decidere di trasferirla in terapia intensiva, dove è rimasta per alcuni giorni.

Ora, Morata può finalmente tirare un sospiro di sollievo: la moglie sta meglio e ha potuto finalmente riabbracciarla. L’annuncio è arrivato su Instagram attraverso un video, postato ieri sera. Le immagini mostrano Alice con la piccola Bella, circondata dagli altri tre figli Leonardo, Alessandro ed Edoardo. “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me. Grazie ad ogni singola persona di @clinicanavarra ma soprattutto alla dottoressa Muñoz, al Dr Chiva , Dr Vaquero, Dr Alonso e a tutti i dottori e ostetriche (soprattutto a Maria Victoria e Raquel)”, ha scritto Alice nella didascalia del post.

“GRAZIE @alvaromorata sei l’amore della mia vita..il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli e il regalo più grande che potesse farmi Dio. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l’amore che mi dai.. mi fai sentire in ogni secondo il centro della tua vita e la tua priorità. Ti amo”, ha concluso.