Alessia Marcuzzi: “Il flirt con Stefano De Martino? Mi ferisce ancora, ma mi vietano di rispondere”

Alessia Marcuzzi si è raccontata in una lunga intervista a La Repubblica. La conduttrice tv si è aperta parlando della sua evoluzione personale, della maternità e tanto altro. “Amo la leggerezza, che troppo spesso viene confusa come superficialità, invece è una grande dote”, le sue parole.

“Ho avuto tante insicurezze, l’ho capito da adulta. Anche in tv cercavo di essere me stessa. Accettare di non piacere a tutti è una conquista, prima avevo l’ansia – ha proseguito -. Lo dico anche a mia figlia, Mia, che nella vita il dono è essere unica, non omologarsi. L’importante è piacere a se stessa e non agli altri. Essere gioiosa mi corrisponde, non mi butto giù facilmente ma ci ho lavorato”. Poi, sul presunto flirt con Stefano De Martino ha risposto: “Mi ferisce ma chi lavora con me mi vieta di rispondere”.

Infine, Alessia Marcuzzi ha parlato di come, spesso, venga giudicata per avere avuto figli da due uomini diversi (Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti): “Alle donne viene sempre chiesto qualcosa in più e siamo giudicate su tutto. Se un uomo fa due figli con donne diverse, va bene. Se una donna, come me, ha due figli con uomini diversi insomma. Non devo rispondere sulle mie scelte personali. Alle critiche televisive, alle scelte sul lavoro, ci sta. Ma dare spiegazioni sul mio modo di essere donna non lo accetto”.