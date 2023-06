Alessia Marcuzzi costretta a cambiare numero di telefono

Alessia Marcuzzi ha raccontato un divertente retroscena inerente al suo numero di telefono, che ha dovuto cambiare per colpa di Fiorello e Fabrizio Biggio.

I due, infatti, nel corso di una puntata di Viva Rai 2 hanno chiamato in diretta la conduttrice, mostrando il suo numero di telefono.

Alessia Marcuzzi, così, è stata subito tempestata di telefonate e messaggi, motivo per cui è stata costretta a cambiare il numero.

Spettacoli / Antonella Clerici e Alessia Marcuzzi, gaffe a luci rosse: “Hai mangiato le pa**e?” | VIDEO

Oggi il buongiorno si vede da #VivaRai2 anche per @lapinella, ormai nota alle cronache come Alla Ultimo 📲 Prima della sfida di #Boomerissima di questa sera dovrà sfidare il suo numero di telefono, ma la domanda è: di chi è la colpa? Di @Fiorello o @fabriggio? pic.twitter.com/oiHK2ilQSF — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) January 10, 2023

Ora, sul suo profilo Instagram, la presentatrice è tornata sull’argomento aggiungendo un curioso retroscena sulla vicenda.

“Quando Fiorello e Biggio hanno dato il mio numero in diretta per sbaglio ho dovuto cambiare numero perché il mio cellulare sembrava scoppiasse. Quando si cambia numero si ha sempre la sensazione di perdere un pezzetto di se ed ero un po’ arrabbiata con loro” ha scritto Alessia Marcuzzi.

“Poi però mi sono messa a scorrere i messaggi piano piano e mi sono accorta di una cosa: sono stata letteralmente inondata di amore. Tantissimo. Ed è stato stupendo riscoprirlo” ha aggiunto la presentatrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Il post di Alessia Marcuzzi, poi, continua: “E così ho cominciato a rispondere a qualcuno. Una meravigliosa bimba che si chiama Adele, con la sia mamma che fa da tramite, che saluto anche qui….e tanti altri. Fra cui LORO, i meravigliosi pazzi che vedete qui nelle foto”.

“Tutto parte con questo gruppo di addio al celibato (che sul momento per distrazione non afferro, e pensavo fosse un gruppo matrimonio!)”.

“Mi invitano con loro ad Alicante, potevo essere la loro sorpresa( a detta loro) – scrive ancora Alessia Marcuzzi – Capisco che si tratta di un addio e quindi mando loro una nota vocale: ‘ma che siete impazziti? Per chi mi avete preso???’. Cominciano a ridere e gli dico che volevo conoscere la futura moglie e le fidanzate di tutti, e magari partecipare al matrimonio piuttosto che andare a far parte della loro allegra brigata!!!”

Il post, quindi, si conclude: “Bene, i ragazzi due gg fa sono partiti per il loro weekend spagnolo e guardate cosa hanno portato con loro? Dovevo mostrarvelo, perchè io sto ridendo come una pazza… siete unici!!! Adesso capite che quel cellulare mi metterà sempre di buonumore e quel numero sara’ con me per sempre. Grazie per tutto l’amore, che non si deve mai dare per scontato. P.S e grazie per avermi portato ad Alicante ragazzi, non c’ero mai stata”.