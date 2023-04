Nuovo amore per Alessandro Preziosi: il bacio con Delfina Delettrez Fendi

L’attore Alessandro Preziosi avrebbe una nuova fidanzata: si tratta di Delfina Delettrez Fendi, designer ed ex di Claudio Santamaria, con la quale l’interprete si è scambiato un bacio appassionato così come dimostrano le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Diva e Donna.

Le immagini pubblicate dal magazine non lasciano spazio a interpretazioni: non è chiaro, però, da quanto i due si frequenterebbero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

Alessandro Preziosi, che compirà 50 anni il prossimo 19 aprile, in passato ha avuto due relazioni importanti: quella con Rossella Zito, dalla quale ha avuto un figlio, Andrea Eduardo, e quella con Vittoria Puccini, conosciuta sul set di Elisa di Rivombrosa. Dall’unione con la collega, durata fino al 2010, è nata Elena.

Chi è Delfina Delettrez Fendi

Erede della famiglia Fendi e nota designer di gioielli di lusso, Delfina Delettrez Fendi ha 36 anni e vive a Roma. In passato ha avuto una relazione con l’attore Claudio Santamaria, ora sposato con la giornalista Francesca Barra, dal quale ha avuto una figlia, Emma.

La designer, poi, è stata a lungo legata all’artista Nico Vascellari, dal quale ha avuto due gemelli.