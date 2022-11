Una delle coppie più amate è sicuramente quella formata da Alessandro Matri e Federica Nargi. “Le persone vedono sui social le famiglie del Mulino Bianco ma è tutto finto: le discussioni ci sono, chi non litiga col marito?”, ammette l’ex velina di Striscia. I due stanno insieme da 13 anni e hanno due bambine. Al momento non hanno intenzione di sposarsi, ma il fatidico sì prima o poi arriverà: “Lo faremo perché è un segno d’amore e una tutela delle figlie”, ha raccontato Matri nell’intervista di coppia rilasciata al Corriere della Sera.

Il loro primo incontro è avvenuto in discoteca: “Non gli ho dato il numero per un mese, semmai lo chiamavo io da numero sconosciuto. Ma me lo ritrovavo nei locali ogni domenica”, racconta la Nargi. Poco romantica anche la prima cena: “Non sapendo cucinare, gli ho dato di secondo i sofficini. Ma non ci siamo più lasciati”, prosegue l’ex velina.

Lei si è innamorata della sua capacità di aspettarla, lui è rimasto colpito dalla semplicità che ha dimostrato, oltre ovviamente ad esserci una forte attrazione estetica. Per i primi 6 anni il loro amore ha dovuto affrontare il delicato problema della distanza, perché Matri ha giocato in diverse squadre ma quasi sempre lontano da Milano, dove lei lavorava: “Ha aiutato a costruire fiducia. Io sono di una gelosia estrema, anche se non me ne dà motivo, ma le spasimanti mi preoccupavano: era calciatore, bello, famoso”. Memorabile una scenata di gelosia in discoteca. “Andiamo in un locale, io arrivo per prima. Poi, vedo arrivare lui, che si sta chiudendo la giacca. Una gli va addosso, gli chiude i bottoni e gli fa: hai freddo?” inizia l’ex velina, e il suo compagno conclude: “Ho visto come un’onda anomala attraversare la sala e piombare addosso a questa tizia. Prenderla. Spostarla di peso”.

Importante l’affinità anche nel modo di vivere la quotidianità: “Ho visto che lei stava bene nel mio mondo, coi miei amici d’infanzia, con la mia famiglia al paesino, a Graffignana, nel lodigiano. Sono duemila abitanti e ci accontentiamo di andare al bar, vederci a casa. Ho capito che non mi avrebbe allontanato dai miei affetti. Veniamo da famiglie umili, abbiamo gli stessi valori”.

“Una crisi vera non c’è mai stata”, spiega Nargi, anche se ammette che sui social sembrano tutte le famiglie del Mulino Bianco, ma è finto. “Essere genitori ti obbliga a prendere decisioni continue”, spiega Matri. Con le figlie Sofia (6 anni) e Beatrice (3) sono genitori attenti e premurosi. Ma anche “ansiosi e troppo permissivi”, aggiunge Federica Nargi. Infine l’ex calciatore ammette: “Le foto che lei mette su Instagram le faccio io. Non so se mi spiego. Sono schiavizzatissimo. Non è che mi dia fastidio fare una foto, ma la faccio e lei dice che la luce è sbagliata, il vestito da cambiare… Per farne una, dobbiamo farne cento. Questo tutti i giorni”.