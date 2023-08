Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini pronti a convolare a nozze. In questi giorni gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’. Al noto giornale la coppia ha rivelato di essere pronta a convolare a nozze e che a sposarli sarà Emma Bonino. Scopriamo insieme quali sono state le loro parole.

Questo è senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. La coppia ha concesso un’intervista al settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, rivelando di essere pronti per sposarsi. Queste sono state le parole di Alessandro Cecchi Paone a riguardo: “È merito di Simone e della sua meravigliosa famiglia. Melissa, sua figlia, vive oramai sempre con noi. Allo stesso tempo sono diventato molto amico di Samantha, la mamma di Simone. All’inizio non prese al meglio l’omosessualità del figlio, poi arrivò l’appello di Maurizio Costanzo, in una delle ultime puntate del suo talk show, e oggi eccoci qua”.

Alessandro e Simone sono più innamorati e complici che mai. Il loro amore procede a gonfie vele tanto da dichiarare di essere pronti a convolare a nozze. Stando alle parole della coppia, il matrimonio verrà celebrato prima di Natale: “Ci uniremo civilmente, davanti a Emma Bonino, prima di Natale. Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l’invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario. Questo mi permetterà di adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente”.