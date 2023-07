Alessandra Demichelis: “Se non avessi il seno e il sedere che ho sarei ancora avvocato”

Alessandra Demichelis: “Se non avessi il seno che ho sarei ancora avvocato”

Sospesa dall’ordine professionale per 15 mesi a causa di alcune foto osé pubblicate sui social, Alessandra Demichelis, avvocato e concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express, annuncia ricorso e attacca l’Ordine degli avvocati di Torino, che ha intrapreso l’azione disciplinare nei suoi confronti per “generosa esposizione delle forme”.

In un’intervista al Corriere della Sera, Alessandra Demichelis commenta: “Se non avessi una quarta di reggiseno e non avessi il sedere che ho, andrebbe tutto bene? A una che ha una prima non le avrebbero dato 15 mesi? Nella foto in cui ero alle terme di Torino avevamo entrambe l’accappatoio super chiuso. Ma vorrà dire che invece che a Saint Tropez, la prossima volta andrò in una fattoria a dare da mangiare agli animali”.

Oltre agli scatti osé, alla Demichelis è stata contestata anche la vita extralusso che conduce: “Ogni tanto, nei week-end esco, e vado anche nei ristoranti stellati, è un problema? Dicono che conducono una vita di questo livello? Non so cosa dire: lavorate di più, impegnatevi di più, così vi toglierete delle soddisfazioni. Io non giudico chi la sera va a casa a mangiare pasta e fagioli, così non vorrei essere giudicata io”.