I migliori striscioni contro la visita di Trump nel Regno Unito | FOTO

Trump Regno Unito proteste | Oggi, mercoledì 5 giugno, si conclude la visita di Donald Trump nel Regno Unito. Accompagnato dalla moglie Melania e dalla figlia Ivanka, il presidente degli Stati Uniti è arrivato a Londra lunedì scorso ed è stato accolto dalla Royal Family capitanata dalla Regina Elisabetta II.

Come sempre, la presenza di Trump ha suscitato diverse reazioni, tanto sul web quanto per le strade e non tutti gli inglesi (sindaco di Londra compreso) sembrano gradire le politiche del presidente USA.

Fra ieri e oggi, centinaia di persone si sono così riunite nelle strade e nelle piazze del Regno Unito per esprimere la loro disapprovazione nei confronti di Donald Trump. Fra i temi “caldi” troviamo, fra gli altri: la politica migratoria (restrittiva) di Donald Trump, la sua presunta misoginia e la sua politica ambientale.

Dopo il baby Trump gonfiabile e il “pene gigante” disegnato sull’erba da un giovane ecologista o sedicente tale, vi proponiamo una selezione delle altre frasi e striscioni che stanno diventando virali sul web in queste ore.

Il viaggio di Donald Trump nel Regno Unito: il presidente punta sul caos post-elezioni europee

Un pene gigante dà il benvenuto a Trump nel Regno Unito

Londra: prosegue la visita di Donald Trump nel Regno Unito