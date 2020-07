Fa fumare una sigaretta alla nipote di 3 anni e posta il video su Instagram: arrestato

Un uomo di Mardin, nel sud-est della Turchia, è stato arrestato dopo che è diventato virale un video in cui lo si vede far fumare la nipotina di 3 anni. Il filmato era stato postato su Instagram e mostra una bambina molto piccola seduta su un tavolo con un uomo, lo zio, che le mette una sigaretta in bocca, la accende e ride compiaciuto.

Ben presto le immagini hanno fatto il giro dei social scatenando un’impressionante ondata di indignazione collettiva e segnalazioni. Denunciato dai servizi sociali, l’uomo, identificato come Mehmet Kizilcinar, è stato arrestato dalla polizia locale. Secondo quanto riporta la Cnn turca, il video incriminato sarebbe stato emulato anche in un’altra diretta video sui social.

