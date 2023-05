Zelensky a Hiroshima per il G7, incontro con Meloni: “La pace è più vicina”

È il giorno del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al G7 in Giappone. Il leader di Kiev è atterrato ad Hiroshima con un aereo francese partito dall’aeroporto di Gedda, in Arabia Saudita, dove ha partecipato al vertice della Lega Araba. Il presidente ucraino presenzierà di persona all’ultimo giorno del summit in Giappone.

Appena atterrato, Zelensky ha scritto sui suoi canali social: “Giappone. G7. Importanti incontri con partner e amici dell’Ucraina. Sicurezza e cooperazione rafforzata per la nostra vittoria. Oggi la pace diventerà più vicina”. In mattinata il leader ucraino ha avuto un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il presidente brasiliano Lula potrebbe avere un incontro privato con Zelensky, a margine del vertice G7. La conferma arriva da fonti diplomatiche brasiliane. Lula si è impegnato nella promozione di un accordo di pace tra Ucraina e Russia e, la scorsa settimana, Zelensky ha ricevuto a Kiev il suo consigliere internazionale, Celso Amorim.