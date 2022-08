Zaporizhzhia, Putin a Macron: “Rischio catastrofe”. E accetta missione Aiea nella centrale

Il presidente russo Vladimir Putin – durante una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron – ha accettato il dispiegamento di una missione dell’Aiea nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. La conferma arriva dall’Eliseo.

Putin ha anche detto che i bombardamenti nella zona della centrale rischiano di provocare “una catastrofe su larga scala che potrebbe portare alla contaminazione da radiazione di vari territori”. Lo ha fatto sapere il Cremlino citato dall’agenzia di stampa Tass. I russi imputano gli attacchi a Kiev.

Macron e il presidente russo non si confrontavano dal 28 maggio scorso. In quell’occasione, al colloquio aveva partecipato anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il presidente francese “ha ribadito la sua preoccupazione per i rischi per la sicurezza nucleare posti dalla situazione della centrale di Zaporizhzhia e ha appoggiato l’invio di una missione di esperti dell’Aiea sul posto il prima possibile, alle condizioni concordate dall’Ucraina e dalle Nazioni Unite”, è quanto si legge in una nota dell’Eliseo. Nei prossimi giorni i due presidenti affronteranno nuovamente questo argomento, prima della missione.

Intanto la Russia ha inviato una lettera al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in cui ha denunciato le “provocazioni” dell’Ucraina alla centrale di Zaporizhzhia. Lo ha riportato la Tass.