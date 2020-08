Yemen: le forti piogge distruggono le case di Sanaa, patrimonio dell’umanità

Le piogge torrenziali che hanno colpito lo Yemen hanno danneggiato centinaia delle meravigliose case della città vecchia di Sanaa, riconosciute come matrimonio dell’Umanità dall’Unesco. A riportare la notizia è l’emittente araba Al-Jazeera, che ricorda come le inondazioni stiano colpendo un paese già piegato dalla lunga guerra civile, dalla carestia e da malattie come colera, dengue e malaria, cui si aggiunge il Coronavirus, che si pensa si stia diffondendo in larga misura senza essere rilevato nel paese.

La casa di Muhammad Ali al-Talhìs è crollata venerdì scorso, lasciando la sua famiglia, incluse sei donne e sei bambini senza un tetto. “Tutto quello che avevamo è sepolto qua sotto”, racconta all’agenzia Reuters, mentre – circondato da fango e detriti – chiede aiuto per avere un riparo.

Le caratteristiche costruzioni del centro di Sanaa, in mattoni di fango essiccato, sono in gran parte risalenti all’XI secolo. Aqeel Saleh Nassar, vicedirettore dell’autorità per la preservazione storica delle città, circa 5mila edifici nella città vecchia hanno perdite nel tetto, mentre 107 hanno il tetto in parte collassato. Secondo le autorità Huthi, che controllano lo Yemen dalla fine del 2014, sono 111 le case parzialmente o totalmente collassate nel centro della città nelle ultime settimane.

Le piogge eccezionali sono iniziate in Yemen a metà aprile e hanno registrato un’intensità particolarmente forte quest’anno, colpendo duramente un paese che – secondo le Nazioni Unite – vive la peggiore crisi umanitaria al mondo. In cinque anni di guerra civile sono morte oltre 100mila persone, mentre l’80 per cento della popolazione necessita di aiuti e milioni di persone sono sull’orlo della carestia.

