Intorno alle 11.20 italiane del 30 dicembre all’aeroporto di Aden in Yemen un aereo con a bordo il nuovo governo di unità nazionale è stato oggetto di attacco terroristico. Almeno 26 persone sono rimaste uccise e oltre 50 ferite in due esplosioni e sotto i colpi di arma da fuoco.

“Stiamo bene”, ha twittato il nuovo ministro degli Esteri Ahmed bin Mubarak. Il ministro dell’Informazione Muammar al-Iryani ha accusato i ribelli Houthi di aver compiuto questo “attacco terroristico”.

I media locali riferiscono che i ministri sono rimasti illesi. Il 18 dicembre, la coalizione a guida saudita che combatte i ribelli filo-iraniani Huthi in Yemen ha annunciato un accordo per un governo di coalizione tra il presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi e i separatisti del Sud del Paese, uno sviluppo salutato con favore dai diversi attori internazionali.

I membri del gabinetto, riferisce al Arabiya, compreso il primo ministro Maeen Abdulmalik, come anche l’ambasciatore saudita in Yemen Mohammad Said al-Jaber, sono stati trasferiti illesi al palazzo presidenziali di Aden. L’inviato speciale Onu per lo Yemen, Martin Griffiths, ha condannato l’attacco definendolo un “inaccettabile atto di violenza che ci ricorda l’importanza di riportare lo Yemen sul percorso della pace”. “Auguro al governo la forza di affrontare i difficili compiti che ha davanti a sé”, ha aggiunto Griffiths.

