Yanis Varoufakis aggredito in un quartiere anarchico di Atene

L’ex ministro delle Finanze greco, Yanis Varoufakis, è stato aggredito da un gruppo di sconosciuti fuori da un ristorante nel quartiere anarchico di Exarchia, ad Atene.

Colpito al volto, Varoufakis è stato ricoverato in ospedale dove gli è stata diagnosticata una frattura della cavità nasale.

Secondo quanto riporta il sito Efimerida ton Syntakton, che per primo ha dato la notizia, Varoufakis era a cena con un gruppo di sostenitori del suo movimento, Mera25, quando gli aggressori gli avrebbero urlato: “Vieni fuori bastardo che hai firmato i memorandum”, gli accordi economici siglati dalla Grecia con Fmi, Ue e Bce dopo la grave crisi finanziaria del 2010.

L’ex ministro greco è uscito dal locale per tentare di parlare con i contestatori, che a quel punto lo hanno aggredito.

Sui social Mera25 ha definito l’attacco uno “sfacciato attacco fascista da parte di bulli provocatori”, mentre il portavoce dell’esecutivo ellenico ha dichiarato: “Nella nostra democrazia non c’è spazio per la prepotenza e non c’è tolleranza per alcuna forma di violenza. La polizia greca farà tutto il necessario per assicurare i responsabili alla giustizia”.

Già nel 2015, Varoufakis aveva subito un’aggressione simile sempre nel quartiere di Exarchia, dove si trova la sede dei movimenti anarchici di Atene.