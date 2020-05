Decapita l’ex fidanzata e nasconde la testa in una valigia: Wilma muore a 17 anni

Ha ucciso l’ex fidanzata, l’ha decapitata e ha nascosto la sua testa in una valigia. L’orrore è avvenuto in Svezia, uno dei paesi definiti “più sicuri al mondo”. Wilma Andersson è stata uccisa a soli 17 anni. La ragazza era scomparsa il 14 novembre 2019 e la polizia ha trovato i suoi resti soltanto due settimane. Il suo ex fiadnzato, Tishko Ahmed Shabaz, è stato accusato di omicidio, ma dopo mesi dall’accusa il ragazzo continua a negare. Prima di scomparire nel nulla, Wilma si era recata presso l’abitazione dell’ex fidanzato per riprendere alcune delle sue case lasciate in giro. Secondo la polizia, il ragazzo avrebbe dunque approfittato della situazione per uccidere la 17enne.

Wilma Andersson decapitata dall’ex. La famiglia: “Vogliamo sapere dov’è nostra figlia”

L’avrebbe decapitata e avrebbe nascosto la testa con fogli di alluminio e scotch, per poi riporla in una valigia. Shabaz, di origini irachene, ha acquisito la nazionalità svedese nel 2014. Le tracce del sangue della ragazza sono state trovate sul pavimento dell’appartamento dell’ex e su un coltello da cucina, che è stata indicata come probabile arma del delitto. Secondo la polizia: “Il sospetto ha conservato solo una parte del corpo e si è sbarazzato del resto”. Il corpo della ragazza non è ancora stato rinvenuto, tutto ciò che la sua famiglia ha è la testa nascosta in una valigia. La madre, Linda, ha rivolto un appello alle forze dell’ordine: “Vogliamo sapere dov’è nostra figlia, per favore non smettete di cercarla”.

Shabaz aveva confessato alla famiglia della vittima che la ragazza aveva lasciato il suo appartamento viva e vegeta, ma la polizia ha dichiarato di aver trovato il suo cappotto e la sua borsa ancora appesi nel guardaroba. I vicini sostengono di aver sentito delle urla provenire dal suo appartamento quel giorno.

