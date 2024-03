Emergono nuovi dettagli e retroscena sulla malattia di Kate. La principessa ieri con un video diffuso dalla Bbc ha annunciato a tutto il mondo di essere in cura per un cancro. William, secondo quanto ricostruito da giornali, sarebbe stato informato il giorno della commemorazione del suo padrino, Costantino II, ultimo re di Grecia: era il 27 febbraio. Quel pomeriggio, il futuro re era atteso alla messa che si sarebbe celebrata nella cappella di San Giorgio a Windsor, dove avrebbe dovuto leggere dei passi e sostituire il padre, molto legato al sovrano greco, che per motivi di salute ha dovuto rinunciare alla sua presenza in chiesa.

William però avrebbe fatto sapere solo all’ultimo di non poter partecipare alla funzione per “motivi personali”. Si erano diffuse inizialmente varie teorie e supposizioni. Ora sappiamo il reale motivo di quell’assenza, perché secondo la Bbc proprio quel giorno avrebbe appreso la notizia del problema tumorale della moglie Catherine. “Sono così orgoglioso del coraggio di Kate, di parlare come ha fatto”, è la reazione di Re Carlo, anche lui alle prese con il cancro.

Il video di Kate era stato girato due giorni prima della messa in onda, ma era rimasto volutamente nel cassetto della BBC per aspettare venerdì sera, giorno della chiusura delle scuole ed inizio delle vacanze di Pasqua. Una scelta oculata per proteggere George che ha ancora 10 anni, Charlotte che ne ha 8 e Louis di quasi 6. “Ci è voluto tempo per spiegare tutto ai bambini”, spiega Kate nel filmato. Proteggere i piccoli di Casa Windsor è stata dunque la priorità. Al suo fianco in questo momento difficile c’è William, “una forza di conforto, rassicurazione”.