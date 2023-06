Vuole dare una lezione alla famiglia e si finge morto: si presenta al funerale in elicottero

Un uomo belga ha realizzato lo scherzo di una vita quando ha simulato la propria morte e si è presentato al suo funerale scendendo da un elicottero invece di essere trasportato da un carro funebre.

Il TikToker David Baerten, insieme alla moglie e ai figli, ha deciso di orchestrare la morte per fare uno scherzo ai propri cari e vedere chi si preoccupava davvero del 45enne.

Per diffondere la notizia della “morte” di Baerten, uno dei suoi figli si è rivolto ai social media e ha scritto un omaggio a suo padre.. “Ho lavorato a questo progetto per un anno”, ha detto l’uomo originario di Liegi.

Per ingannare tutti Ragnar è arrivato persino a pubblicare un video di sua figlia commossa che chiede al padre di tornare, cosa che poi lui ha fatto atterrando in elicottero nel bel mezzo della cerimonia. “Con questo esperimento ho voluto dare alle persone una lezione di vita e mostrare che non è necessario aspettare che qualcuno muoia per andare a trovarlo”, ha dichiarato al sito belga Sudinfo, definendo il suo gesto “un esperimento sociale”.