Volo Ryanair, 2 arrestati per terrorismo

Due uomini sospettati di terrorismo, tra cui un italiano, sono stati arrestati all’aeroporto di Londra Stansted dopo essere atterrati ​​con un volo Ryanair da Vienna, in Austria, nella tarda serata di domenica.

Si tratta di un uomo di 34 anni del Kuwait e un uomo di 48 anni italiano. I jet militari sono stati costretti a scortare il volo passeggeri dall’Austria al Regno Unito a seguito di una “potenziale minaccia alla sicurezza”. Secondo le prime indagini, nei bagni dell’aereo sarebbero stati trovati degli oggetti sospetti.

Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “In linea con le procedure, il capitano ha informato le autorità britanniche e ha proseguito per Londra Stansted, dove l’aereo è atterrato normalmente e ha rullato fino a una stazione remota dove i passeggeri sono sbarcati in sicurezza. I passeggeri a Londra Stansted in attesa di partire per Vienna sono stati trasferiti su un aereo di riserva per ridurre al minimo il ritardo del loro volo”.

