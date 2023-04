Dramma in volo: passeggera si sente male e muore sull’aereo

Era a bordo di un volo Jet2 diretto a Manchester la passeggera che è morta sull’aereo, costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza allo scalo di Newquay. Il volo LS756 da Tenerife ha emesso una nota di emergenza circa tre ore dopo l’inizio del viaggio domenica notte (2 aprile), dopo che una passeggera aveva richiesto assistenza medica.

Momenti e scene di panico tra i passeggeri, quando una donna ha richiesto assistenza urgente di un medico, mentre l’aereo ha iniziato a scendere di quota prima di atterrare all’aeroporto di Cornwall Newquay. La passeggera aveva avuto un malore: subito l’equipaggio l’ha soccorsa facendola sdraiare davanti alle porte di emergenza, dove si trovano i sedili con più spazio per le gambe. Sembrava che la donna si fosse ripresa, ma poi si è capita la gravità della situazione. Così l’aereo è stato costretto a modificare il piano di volo con un atterraggio di emergenza.

La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma per lei non c’è stato nulla da fare. L’aereo è poi decollato di nuovo, atterrando a Manchester intorno alle 22, con tre ore di ritardo sulla tabella di marcia. “Ieri sera il volo LS756 da Tenerife a Manchester è stato dirottato all’aeroporto di Cornwall Newquay, a causa di un cliente che necessitava di cure mediche. Purtroppo, possiamo confermare che il cliente è tristemente deceduto. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici del cliente in questo momento molto difficile. Vorremmo esprimere i nostri ringraziamenti al nostro equipaggio, così come agli altri clienti che hanno fornito assistenza a bordo”, ha dichiarato un portavoce della compagnia aerea.