“Voglio diventare un cane”: spende 15mila euro per diventare un Collie. Il video

Nessun peluche o robot a quattro zampe, il cane che vedete nella foto o nel video qui sotto è un uomo. La notizia della sua trasformazione ha fatto scalpore in tutto il mondo, in particolare in Giappone. Toko-San, un uomo giapponese, ha sempre avuto un sogno nella sua vita: diventare un cane, e adesso finalmente ci è riuscito. Lo ha fatto spendendo gran parte dei suoi risparmi.

Per trasformarsi in un cane a tutti gli effetti ha infatti speso ben due milioni di yen (all’incirca 15mila euro). E ci è riuscito grazie ad un’azienda, la Zeppet, che dopo 40 giorni di lavori è riuscita a realizzare un costume super realistico di un Collie, il cane che da sempre avrebbe voluto diventare. Una volta riuscito nel suo intento l’uomo ha pubblicato diversi video sul suo canale YouTube che ora sta raccogliendo milioni di visualizzazioni.

Sul suo canale, Toko-San dà la zampa, prende la pallina e si rotola, proprio come un normalissimo amico a quattro zampe. Ma in realtà dentro a questo costume che sfiora la realtà, si trova un uomo e per dimostrare a tutti di essere un uomo, Toko ha girato un video in cui gioca a ping pong contro il muro proprio per dimostrare di essere un essere umano.