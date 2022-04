“Non avete mai capito la Russia”: così parlava Vladislav Surkov, l’ex ideologo di Putin finito agli arresti

Ci sono molti tipi di lavori, alcuni dei quali si possono fare solo in uno stato leggermente alterato rispetto al normale. Così, per esempio, un proletario dell’industria dell’informazione, un semplice fornitore di notizie, è di regola una persona con un cervello frenetico, che vive in una sorta di febbre permanente. Questo non è sorprendente, dato che tutto il settore dell’informazione è in una corsa contro il tempo: tutto deve essere conosciuto prima di chiunque altro, tutto deve essere comunicato prima di chiunque altro, tutto deve essere interpretato prima di chiunque altro.

Questi stessi professionisti dell’informazione diffondono la loro febbre a coloro che informano. Allo stesso tempo, coloro che ne soffrono spesso prendono il loro stato di febbre per un vero processo intellettuale, quando non lo sostituisce completamente. Da qui la loro tendenza ad eliminare dal loro ambiente oggetti durevoli come le “convinzioni” e i “principi” in favore di “opinioni” usa e getta. Da qui, anche, la totale incoerenza delle loro previsioni – che, per inciso, non sembra preoccupare nessuno. Questo è il prezzo della fretta e del primato dell’informazione. Poche persone possono percepire il silenzio beffardo del destino, annegato nel frastuono costante dei media. Pochi prestano attenzione all’informazione lenta e riflessiva, che non emerge dalla schiuma della vita, ma dalle sue profondità, dal luogo dove si muovono e si scontrano strutture geopolitiche e periodi storici.

Se i loro significati ci appaiono solo dopo il fatto, non è mai troppo tardi per prenderne coscienza. Il quattordicesimo anno di questo secolo è stato reso memorabile da una serie di grandi e significative realizzazioni, note a tutti e delle quali si è detto tutto. Ma è solo ora che l’evento fondamentale di quest’anno ci viene rivelato, che il suo insegnamento tardivo e profondo ci raggiunge. Questo evento non è altro che la fine dell’epico viaggio della Russia verso l’Occidente, il culmine dei suoi molti tentativi infruttuosi di integrarsi alla civiltà occidentale, di unirsi alla “buona famiglia” dei popoli europei.