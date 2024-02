È morto Vittorio Emanuele di Savoia

Addio a Vittorio Emanuele di Savoia. È morto questa mattina il figlio di Umberto II, l’ultimo re d’Italia, e di Maria José. Avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio: è stato l’ultimo erede al trono d’Italia. Il decesso è avvenuto a Ginevra. L’annuncio in una nota della Real Casa di Savoia: “Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile”.

Chi era

Vittorio Emanuele Alberto Carlo Teodoro Umberto Bonifacio Amedeo Damiano Bernardino Gennaro Maria, nasce a Napoli il 12 febbraio 1937. Dopo la vittoria della Repubblica al referendum, lascia l’Italia per il lungo esilio, con la madre e le sorelle, Maria Pia, Maria Beatrice e Maria Gabriella, e si trasferisce in Portogallo.

Si innamora di Marina Ricolfi Doria, campionessa di sci d’acqua ed erede dell’industria dolciaria omonima. Nonostante la ferma opposizione paterna, Vittorio Emanuele non rinuncerà a Marina Doria, che non aveva nessun titolo nobiliare da vantare. Per poterla sposare, il 15 dicembre 1969 arriva a emanare un decreto reale in cui si autoproclama re d’Italia, in virtù dell’esilio di Umberto II, considerato – da Vittorio Emanuele – come un’abdicazione di fatto. Il suo secondo atto da Capo della Real Casa è di insignire Marina Doria del titolo di duchessa, risolvendo così la sua condizione di borghese. Si sposano a Las Vegas.

Nel 1973 viene al mondo Emanuele Filiberto, primogenito della coppia più discussa della nobiltà. La nascita dell’erede riavvicina la famiglia Savoia, senza però che Umberto II arrivi a modificare la sua decisione rispetto alla divisione ereditaria dei suoi beni, che dopo il matrimonio di Vittorio Emanuele aveva ripartito equamente tra i quattro figli, al posto di destinare una quota maggiore all’unico maschio, suo erede dinastico.