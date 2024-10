Il virus Marburg spaventa l’Europa, isolati due casi in Germania. Bassetti: “Altro che Covid, fa più paura”

Il virus Marburg spaventa l’Europa, isolati due casi in Germania

È allarme per due casi di virus Marburg registrati in Germania: mercoledì 2 ottobre, infatti, uno studente di medicina di 27 anni e la sua fidanzata hanno allertato le autorità quando lui ha iniziato a sviluppare i sintomi di un virus tropicale mentre era in treno con destinazione Amburgo.

La banchina della stazione centrale della città tedesca è stata immediatamente chiusa e isolata, mentre i due giovani sono stati posti immediatamente in isolamento.

Il 27enne era rientrato in Germania dopo un viaggio in Ruanda, dove, al momento, sono stati segnalati 26 casi e 8 morti. Il 70% dei casi registrati sono operatori sanitari di due ospedale di Kigali dove ha lavorato anche il giovane tedesco.

In via precauzionale le autorità hanno rintracciato i circa 270 passeggeri del treno anche se il rischio che qualcuno di loro possa essere stato infettato è basso dal momento che il virus Marburg si trasmette attraverso il contatto con fluidi corporei e non attraverso l’aria.

Sulla vicenda si è espresso anche l’infettivologo Matteo Bassetti che ha dichiarato: “Il Covid è l’ultimo dei problemi infettivologici del mondo in questo momento. Ci sono problemi importanti non tanto per la Mers, che in qualche modo è un virus che fortunatamente è rimasto sempre limitato a quell’area Mediorientale e abbiamo sempre dei casi ogni anno, ma mi fa molto più paura che il virus Marburg sia arrivato in Europa ad Amburgo attraverso uno studente di Medicina che poi ha viaggiato su un treno”.

“Ci auguriamo che non si sia infettato nessun passeggero con il virus di Marburg: mi viene in mente un film come Cassandra Crossing dove un treno intero era contagiato da un misterioso virus. Speriamo che le notizie che arrivano da Amburgo siano positive e sia stato un falso allarme e non ci sia un focolaio” ha concluso l’esperto.