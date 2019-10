Violenta figlia di 13 anni per il compleanno: non aveva soldi per il regalo

Un papà violenta la figlia nel giorno del suo tredicesimo compleanno. Alla polizia, che lo ha arrestato, ha detto che quello era il suo “regalo” perché non poteva permettersi di comprarle altro, non avendo soldi.

L’uomo ha aspettato che la moglie uscisse di casa prima di raggiungere la figlia nella sua stanza. Dopo averle detto che come regalo di compleanno avrebbe trascorso del tempo da solo con lei per festeggiare il suo compleanno, ha iniziato a molestarla. A quel punto, la madre della tredicenne è tornata a casa, a Chipaya, in Bolivia, e ha scoperto quello che stava succedendo.

L’uomo ha anche minacciato sua moglie ma lei ha chiamato comunque la polizia per difendere la figlia e se stessa. La polizia è arrivata nella casa e ha messo le manette ai polsi dell’uomo. È accaduto il 4 ottobre scorso, ma la notizia si è saputa soltanto oggi.

Interrogato dagli sbirri, l’uomo che ha tentato di violentare la figlia nel giorno del suo tredicesimo compleanno ha affermato che “non aveva abbastanza soldi per comprare un regalo alla ragazza”, così ha deciso di “darle il suo regalo”.

Ora, rimane in custodia in carcere mentre sua figlia riceve supporto psicologico.

Carmen Miranda, funzionaria di Oruro per le Pari Opportunità, ha dichiarato ai media locali: “C’è stata un’aggressione sessuale contro una ragazza di 13 anni e la cosa triste è che il sospettato è suo padre che ha approfittato della vittima mentre era solo con lei”. Le indagini proseguono.

Potrebbero interessarti Violentata a 11 anni da una gang di 500 uomini I curdi del Rojava a TPI: "Trump ci abbandona, ma così l'Isis risorgerà” Russiagate, il ruolo di Conte e dei servizi segreti nella controinchiesta di Barr