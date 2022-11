Viene rimandata a casa dal lavoro per “abbigliamento inadeguato”: la tiktoker si sfoga sul web

Una tiktoker conosciuta sul popolare social con il nome utente Ying Fitness è rimasta di sasso quando il suo capo l’ha rimandata a casa per colpa del suo outfit. In un video ha poi detto: “Oggi mi è stato detto di tornare a casa a causa di quello che indosso. Non capisco”.

Ying pubblica regolarmente contenuti in cui spiega agli utenti come fare fitness e ha più di un milione di like e 85mila follower, e il suo video è diventato virale: qui la ragazza indossa un cardigan nero, una maglietta bianca e nera, pantaloncini marroni e sneaker bianche.

La ragazza ha mostrato il suo abbigliamento in un video e molti hanno individuato nei pantaloni troppo corti la causa dell’accusa del capo.

Un commentatore ha spiegato: “I tuoi short sono troppo corti per molti dress code aziendali. Dovrebbero arrivare sotto il ginocchio. Ma comunque è un look fantastico per altre occasioni”. E poi: “Non indossare mai nulla sopra il ginocchio quando sei al lavoro, è molto poco professionale. E ancora, niente jeans con strappi e buchi, sneaker, infradito o top troppo corti”. Un altro ancora: “Ooooh capisco il problema. È il patriarcato”. Infine: “Sì, vedo qual è il problema qui. È che stai lavorando per l’azienda sbagliata, guidata da un mucchio di maschi conservatori che vogliono ancora le donne con il vestito lungo, il 1800 è finito”.