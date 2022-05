I video dell’esecuzione dei civili a Bucha: le nuove prove pubblicate dal New York Times

Un’inchiesta del New York Times porta alla luce nuove prove delle atrocità commesse dalle forze russe a Bucha, una delle cittadine alle porte di Kiev lasciate dai militari russi a fine marzo.

Alcuni video ottenuti dal quotidiano statunitense mostra gli attimi che avrebbero preceduto l’esecuzione di almeno almeno 8 uomini ucraini, giustiziati nel cortile di un edificio residenziale.

I filmati, ripresi dalle telecamere di sicurezza e da un testimone in una casa vicina, mostrano alcuni soldati che conducono il gruppo verso il cortile. Gli uomini camminano ricurvi, con un braccio sulla testa e l’altro a tenere la cintura del compagno davanti.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6

— The New York Times (@nytimes) May 19, 2022