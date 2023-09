Veterinaria rinuncia ad avere figli per il suo cane: “E’ un compagno, un amico e un confidente”

Hélène Gateau, veterinaria 42enne, con il suo nuovo libro sta dividendo la Francia. L’opera, dal titolo “Perché ho scelto di avere un cane e non un bambino”, sta facendo molto discutere. Nel libro la veterinaria parla del suo affetto per Colonel, un Border Terrier adottato nel 2019. La donna parla del suo rapporto con l’animale, una vera e propria relazione che ai suoi occhi ha molte cose in comune tra il rapporto madre-figlio. Gateau parla di una nuova idea di famiglia non tradizionale.

“Colonel è un compagno, un amico e un confidente. Non dirò che è l’amante che non ho, ma ha un ruolo molto importante nella mia vita”, spiega Hélène Gateau, indagando sul confine che esiste tra il mondo animale e quello umano. La 42enne ha rinunciato ad avere figli e rivendica una vita affettiva piena grazie a Colonel.

“Ho adottato Colonel dopo una separazione – ha raccontato a Madame Figaro – e mi ha cambiato la vita. Ho iniziato ad avere ritmi quotidiani diversi per prendermi cura di lui, al punto che alcune persone intorno a me hanno pensato che il mio rapporto con il cane fosse un po’ esagerato. Il mio cane ha assunto un ruolo importante in una fase cruciale della mia vita, cioè alla fine di una storia d’amore e quando si pone ancora la questione dei figli. Non ho mai voluto avere figli, preferisco dedicarmi al mio cane e lo rivendico. Ho scelto di essere più individualista e di dare priorità al mio stile di vita, alla mia libertà”, ha spiegato la veterinaria.

La veterinaria, spiega che da un punto di vista ormonale, biochimico e neuronale, prova qualcosa di molto simile all’attaccamento tra madre e bambino. “Prendersi cura di un animale è uno sfogo per il nostro istinto di accudimento. È una cosa ancora un po’ tabù”.