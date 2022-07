Celebra la messa in diretta streaming: vescovo rapinato durante la funzione | VIDEO

Vescovo rapinato in diretta mentre celebra la messa | VIDEO

Un vescovo è stato rapinato mentre celebrava in diretta streaming la messa: è accaduto a New York con i ladri che hanno portato via oggetti preziosi e gioielli per un valore complessivo di 400mila dollari.

La vicenda è avvenuta presso la chiesa dei Leaders of Tomorrow International Ministries di Brooklyn: i rapinatori, armati di pistola, hanno fatto irruzione nel complesso intimando al sacerdote Lamor Whitehead e a sua moglie di dargli tutti i loro averi.