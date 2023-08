Vertice Amazzonia, annunciata un’alleanza contro la deforestazione

I Paesi sudamericani dell’Amazzonia hanno annunciato la creazione di un’alleanza per combattere la deforestazione. “Lo scopo – si legge nella dichiarazione congiunta diffusa in occasione del vertice dei Paesi dell’Organizzazione per il trattato di cooperazione amazzonica che si tiene nella città brasiliana di Belem – è quello di promuovere la cooperazione regionale nella lotta alla deforestazione, per evitare che l’Amazzonia raggiunga il punto di non ritorno”. La dichiarazione è firmata da Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela.

Per raggiungere l’obiettivo, sono stati fissati ben 113 punti di azione divisi in diversi capitoli, i più importanti dei quali riguardano, oltre alla creazione dell’Alleanza amazzonica contro la deforestazione, anche la creazione di un Parlamento Amazzonico; il coordinamento di forze di sicurezza e intelligence nella lotta contro il crimine nella regione con la creazione di un Centro di Cooperazione Internazionale della polizia; una politica comune in materia di rispetto dei diritti umani e protezione delle popolazioni autoctone. La dichiarazione conclude annunciando la realizzazione del prossimo vertice nel 2025 in Colombia.

La foresta è assolutamente cruciale nella lotta al riscaldamento climatico e contro la perdita della biodiversità. Ma, solo nel 2022, quattro milioni di ettari sono scomparsi nelle foreste primarie tropicali. È urgente porre un termine alla deforestazione”. Lo ha scritto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un tweet pubblicato sul suo profilo X (ex Twitter) in occasione del vertice dei Paesi dell’Organizzazione del trattato di cooperazione amazzonica.