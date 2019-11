“Vendo neonato, la sorella di 4 anni è gratis”: messaggio shock apparso su un sito di annunci

Messaggio shock su un sito di annunci: “Vendo neonato, la sorella è gratis”

“Vendo neonato, la sorella è gratis”: è questo il messaggio shock apparso su un sito di annunci online.

Il fatto risale allo scorso 22 novembre quando su Craigslist, sito che offre l’opportunità di inserire annunci di ogni tipo, è apparso il seguente messaggio: “Vendo un neonato per 500 dollari. Il bambino ha 2 settimane, dorme e non fa rumore di notte. Ti verranno forniti i vestiti. Posso darti gratuitamente anche la sorellina di 4 anni” è il contenuto dello scioccante annuncio che si conclude così: “Non voglio essere giudicato perché non voglio questi bambini”.

L’autore del messaggio, che afferma di vivere in un quartiere tranquillo e di lavorare per il Dipartimento della famiglia della Florida, non è stato ancora rintracciato.

Secondo il Miami Herald, quotidiano che per primo ha dato la notizia, la polizia, che sta tentando di capire se l’annuncio sia reale o frutto di un pessimo scherzo, sospetterebbe di una donna, la quale, però, avrebbe dichiarato la sua estraneità ai fatti.

Se il messaggio si confermasse reale, non sarebbe comunque la prima volta che su Craigslist qualcuno prova a vendere un bambino. Nel 2007, infatti, una coppia originaria del Tennessee è stata arrestate per aver pubblicato un messaggio in cui si metteva in vendita un bambino di cinque mesi alla prezzo di tremila dollari.

Simulano la nascita e la morte di un bambino per truffare amici e parenti

Potrebbero interessarti Donald Trump twitta un fotomontaggio in cui appare in versione Rocky Balboa Italiana uccisa a Capo Verde: era titolare di un B&B Trump firma legge a favore delle proteste di Honk Kong