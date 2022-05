“Non avvicinatevi al tavolo…”: la “vendetta” dei Maneskin verso la Francia

I Maneskin sono tornati all’Eurovision Song Contest a un anno dalla vittoria come ospiti internazionali della kermesse europea. Dopo l’esibizione, il leader del gruppo Damiano David dal Palco del PalaAlpitour di Torino ha lanciato una ‘frecciatina’ al presidente francese Emmanuel Macron in merito a una polemica scoppiata durante la finale della scorsa edizione. Dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest del 2021 sono state diffuse alcune foto che ritraevano Damiano con la testa china su un tavolino: il frontman della band era stato accusato dalla Francia di aver sniffato cocaina in diretta televisiva. Una circostanza smentita dal cantante che si è sottoposto al test antidroga risultato poi negativo.

L’eco di quella polemica è stato enorme e tutt’oggi ai Maneskin, evidentemente, non va giù l’accusa mossa dalla Francia, tanto che quando il Alessandro Cattelan ha chiesto a Damiano David di dare un consiglio ai suoi colleghi in gara quest’anno, il cantante non ha avuto dubbi sulla risposta: “Attenti a non avvicinarvi al tavolo”. Ovazione del pubblico per l’ironia del frontman, che a distanza di un anno si è tolto quel sassolino che dava, evidentemente, molto fastidio.