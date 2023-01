Russia, nuovo cambio al comando: sarà Valery Gerasimov a guidare le truppe nella guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina, Valery Gerasimov è il nuovo comandante russo: chi è

A partire da oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, sarà il capo di Stato maggiore russo Valery Gerasimov a guidare le operazioni di Mosca nella guerra in Ucraina.

Lo ha annunciato il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, citato da Interfax e Tass. Secondo quanto trapela dai funzionari del Cremlino, il nuovo cambio al comando è stato deciso a fronte della “espansione delle dimensioni dei compiti” e per un “più stretto coordinamento” tra tutte le forze impegnate sul campo.

La Russia precisa che Gerasimov sarà affiancato da tre vice: il generale Serghei Surovikin, ormai ex comandante delle operazioni in Ucraina, per ciò che concerne le forze aerospaziali, Oleg Salyukov per l’esercito di terra e Alexey Kim.

Chi è Valery Gerasimov

Decorato del titolo di “Eroe della Federazione Russa”, Gerasimov è nell’esercito dal 1976. Nel 2012 è stato nominato dal presidente russo Vladimir Putin capo di Stato maggiore generale delle Forze armate russe e vice-ministro della Difesa.

È considerato l’inventore della cosiddetta “dottrina Gerasimov”, una strategia militare che combina la sfera militare, tecnologica, informativa, diplomatica, economica, culturale e altre tattiche per il raggiungimento di obiettivi strategici.

Valery Gerasimov è tra le personalità russe inserite nella lista stilata dall’Unione Europea nell’aprile 2014 colpite da sanzioni per “azioni che ledono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”.