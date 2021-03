Al via la sperimentazione del vaccino di Cuba: da lunedì saranno vaccinati 150mila operatori sanitari

L’agenzia del farmaco cubana ha approvato questo fine settimana la sperimentazione del vaccino Soberana 2 su 150mila volontari, “per valutare gli effetti diretti e indiretti della vaccinazione nelle fasce di popolazione a rischio di infezione, malattia e dispersione dell’epidemia”, lo ha annunciato il ministero della Salute cubano su Twitter.

“Questi volontari appartengono al gruppo a rischio degli operatori sanitari”, ha fatto sapere il gruppo aziendale delle industrie biotecnologiche e farmaceutiche di Cuba (Biocubafarma). La vaccinazione del personale medico su base volontaria sarà effettuata nelle istituzioni sanitarie dell’Avana, dove dal 4 marzo è stata condotta l’ultima fase delle sperimentazioni di Soberana 2 con 44.000 volontari.

Nel frattempo le autorità sanitarie cubane hanno approvato un secondo vaccino anti Covid nazionale candidato per le sperimentazioni cliniche in fase avanzata: entra così nel vivo la corsa contro il tempo del Paese caraibico per la realizzazione di un siero prodotto in casa in grado di far fronte alla più grave ondata di contagi registrata finora sul territorio. Cuba è uno dei pochi Paesi della regione che non ha ancora avviato un programma di immunizzazioni, preferendo sviluppare i vaccini internamente piuttosto che acquistarli all’estero.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Reuters, le sperimentazioni cliniche in fase avanzata per il suo vaccino Soberana 2 sono iniziate questo mese e ieri le autorità ne hanno autorizzato l’avvio anche per il vaccino Abdala, che prende il nome da un poema dell’eroe dell’indipendenza cubana del 19mo secolo Jose Marti.

