Usa, strage di migranti in Texas: 46 persone trovate morte asfissiate all’interno di un camion

Quarantadue persone sono state trovate morte e 16 ferite all’interno di un camion a San Antonio, in Texas. Le vittime, riporta il New York Times, erano migranti che avevano attraversato illegalmente il confine fra Messico e Stati Uniti.Gli agenti del Dipartimento di Polizia di San Antonio stanno cercando il conducente del veicolo che è stato rinvenuto accanto. Secondo indiscrezioni riportate dai media americani, l’autista avrebbe abbandonato il mezzo pesante poco prima della scoperta dei corpi senza vita da parte della autorità. Il camion è stato scoperto dagli agenti della Homeland Security Investigation, agenzia specializzata nei casi di traffico di esseri umani.

Il sindaco di San Antonio, Ron Nirenberg, ha affermato che si tratta di migranti che avevano attraversato il confine tra Stati Uniti e Messico stipati nel camion. “E’ una tragedia. Ci sono 46 persone che avevano una famiglia e cercavano una vita migliore”, ha detto Nirenberg in una conferenza stampa, aggiungendo che il crimine è oggetto di indagine da parte delle autorità federali.

At Least 42 People Found Dead Inside Truck Carrying Migrants In Texas.

These deaths are on Biden.

They are a result of his deadly open border policies.

They show the deadly consequences of his refusal to enforce the law. https://t.co/8KG3iAwlEk

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 28, 2022