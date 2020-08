Usa, Steve Bannon arrestato: frode in raccolta fondi per muro col Messico

L’ex consigliere del presidente degli Usa Donald Trump, Steve Bannon, è stato arrestato a New York in seguito a un’accusa di frode in una raccolta fondi. Lo riportano i media americani. L’ex stratega della Casa Bianca, 66 anni, è stato fermato insieme ad altre tre persone – Timothy Shea, Brian Kolfage (un veterano della guerra in Iraq) e Andrew Badolato – nell’ambito della campagna online di raccolta fondi denominata “We Build The Wall“, che ha come scopo quello di finanziare la costruzione del controverso muro di separazione tra gli Stati Uniti e il Messico. L’obiettivo del noto attivista di estrema destra, infatti, è quello di aiutare il leader della Casa Bianca a mantenere la promessa elettorale di costruire la barriera lungo il confine sud degli Usa.

Bannon e i suoi tre soci, hanno scritto gli inquirenti di New York nell’incriminazione depositata alla Corte federale di Manhattan, “hanno truffato centinaia di migliaia di finanziatori capitalizzando sul loro interesse a finanziare la costruzione del muro al confine e sotto la falsa pretesa che i fondi sarebbero stati spesi per la costruzione”. Secondo l’accusa, infatti, i fondi raccolti nella campagna sono stati utilizzati a scopi personali, per finanziare lo stile di vita degli organizzatori dell’iniziativa. In totale, la campagna di crowd funding organizzata da Bannon ha raccolto oltre 25 milioni di dollari. Al momento, né la Casa Bianca né i portavoce dell’ex consigliere di Trump hanno rilasciato dichiarazioni.

