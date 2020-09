Usa, sparatoria durante una festa a Rochester: almeno 2 morti e 16 feriti

Almeno due persone sono morte e 16 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Rochester, nello stato di New York, nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 settembre. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, le due vittime sarebbero una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 22. La sparatoria sembra sia avvenuta durante una festa nel giardino di un’abitazione privata in un quartiere residenziale. Al momento non sono stati fatti arresti.

