Per chi è rimasto deluso dai risultati delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, vinte da Donald Trump, e ha notevoli disponibilità economiche, una compagnia di navigazione, Villa Vie Residences, offre una crociera di quattro anni intorno al mondo, che non prevede alcuno scalo negli Usa.

I nuovi pacchetti, che prevedono tutti crociere a bordo della Villa Vie Odyssey, hanno prezzi e durata variabili dai 40mila ai 256mila dollari a persona per viaggi da uno a quattro anni. I biglietti includono i pasti (con acqua, birra e vino in omaggio durante il pranzo e la cena), mentre la nave offre anche una serie di servizi, tra cui ristoranti, spa e strutture sportive e per il fitness.

Villa Vie Odyssey, secondo la compagnia, ha accesso a 425 porti in 140 Paesi. Attualmente la nave da crociera, che può ospitare fino a 600 ospiti, è al secondo anno del suo tour di 15 anni in giro per il mondo che prevede tappe in tutti e sette i continenti, in 13 “Meraviglie del mondo” e più di 100 isole tropicali.

La compagnia, ha spiegato in un comunicato la responsabile vendite di Villa Vie Anne Alms, “offre un modo unico e irripetibile di vedere il mondo intero a un ritmo lento, dove si ha abbastanza tempo per vivere realmente l’atmosfera culturale di ogni porto”. “La tua villa è la tua camera da letto e la nave è la tua casa, ti porterà in giro per il mondo, verso orizzonti infiniti”, ha aggiunto. Un altro portavoce dell’azienda ha dichiarato al portale Quartz che l’offerta “non ha lo scopo di suscitare scalpore politico, ma di offrire un modo concreto alle persone deluse dai risultati elettorali di allontanarsi dalla realtà”.