Usa, Ocasio-Cortez è stata arrestata insieme ad altre 16 democratiche. Manifestavano a favore dell’aborto

Sono 17 le parlamentari democratiche arrestate a Washington nel corso di una manifestazione a favore dell’aborto il 19 luglio scorso. Tra loro anche Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar che su Twitter ha scritto di essere stata fermata mentre partecipava a “un’azione di disobbedienza civile con i colleghi membri del Congresso, fuori dalla Corte Suprema”. E ha aggiunto: “Continuerò a fare tutto ciò che è in mio potere per lanciare l’allarme sull’assalto ai nostri diritti riproduttivi”.

Today I was arrested while participating in a civil disobedience action with my fellow Members of Congress outside the Supreme Court.

I will continue to do everything in my power to raise the alarm about the assault on our reproductive rights! ✊🏽pic.twitter.com/rpFYOGBDf4

— Ilhan Omar (@IlhanMN) July 19, 2022