Usa, morto il cantante Johnny Nash

Il cantante americano Johnny Nash è morto martedì 6 ottobre nella sua casa di Houston, in Texas. Aveva 80 anni. A darne notizia il figlio, Johnny Nash Jr. Secondo quanto riporta l’Associated Press, il cantautore sarebbe morto per cause naturali dopo che negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano degenerate. Celebre per aver interpretato il brano “I Can See Clearly Now“, negli anni Johnny Nash è passato dal pop rose alla musica raggae, diventando il primo nativo americano esperto del genere e lanciando la carriera dell’amico Bob Marley.

