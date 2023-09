Usa, influencer da 2 milioni di follower arrestata per abuso su minore: dava consigli per punire i figli

L’influencer Ruby Franke pubblicava su Youtube video in cui insegnava come punire i propri figli. Le sue regole prevedevano digiuni, pene corporali e privazioni del sonno. La donna è stata arrestata per presunto abuso sui minori dopo che uno dei suoi sei bambini è riuscito a scappare a casa dei vicini. Il piccolo, in evidente stato di malnutrizione, è stato portato in ospedale insieme a uno dei suoi fratellini in condizioni simili.

Il bambino è riuscito a strisciare fuori da una finestra per poi dirigersi a casa dei suoi vicini che hanno lanciato l’allarme chiamando il 911. Aveva ferite aperte e segni di nastro adesivo sulle caviglie e sui polsi, chiedeva disperatamente acqua e cibo. Dopo aver perquisito l’abitazione dell’influencer, la polizia ha scoperto che anche un altro dei piccoli aveva bisogno di soccorso. Ruby Franke non agiva da sola: anche la sua collega Jodi Hildebrandt è stata accusata di sei capi d’imputazione per abusi aggravati sui minori. Le due sono ora in custodia presso il dipartimento dello sceriffo della contea di Washington. A gioire della notizia anche le sorelle e la figlia ventenne della donna, che da anni “attendevano che fosse fatta giustizia”.