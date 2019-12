Incendio in casa: bambino rientra per salvare il cane. Morti uno accanto all’altro

Dagli Stati Uniti arriva la commovente storia del piccolo Loki Sharp, un bambino di poco meno di due anni morto accanto al suo cane a causa di un incendio nella sua casa a Gentry, in Arkansas.

Tutto è partito da un corto circuito, che ha colpito all’improvviso l’abitazione della famiglia Sharp, costretta dunque ad abbandonare la propria casa in attesa che i vigili del fuoco domassero le fiamme. Purtroppo, però, nei concitati momenti della fuga, i genitori del piccolo Loki non si sono accorti che il bambino, gattonando, ha fatto marcia indietro. Ed è rientrato in casa alla ricerca del suo amato cane, suo compagno di giochi da quando è nato.

Nei primi momenti, i soccorsi hanno cercato il bambino all’esterno, pensando che si fosse semplicemente allontanato dai propri genitori. Poi, però, hanno realizzato che Loki potesse essere tornato in casa. A quel punto sono stati vani tutti i tentativi di ritrovarlo.

I vigili del fuoco, infatti, sono rientrati nell’abitazione in tutta velocità. Ma hanno trovato il corpicino del bambino vicino a quello del suo cane. I due sono morto insieme, uno accanto all’altro, nella loro casa in fiamme.

“Vola nell’alto dei cieli, piccolino, ti abbiamo amato tantissimo e ci manchi”, ha scritto su Facebook il signor Sharp. Che contestualmente ha anche fatto sapere che la sua famiglia, nell’incendio, ha perso tutto: soldi, vestiti e mobili. Per questo motivo è stata lanciata una raccolta fondi online per pagare le spese dei funerali del piccolo Loki e del suo cane.

