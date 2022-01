Usa, esce per comprare il latte e vince un milione di dollari alla lotteria

Una possibilità su 1.632.000. Tante erano quelle di poter trovare il biglietto vincente di una lotteria in Virginia, negli Stati Uniti. Ci è riuscito David Willoughby di North Chesterfield, uscito di casa per comprare il latte e tornato con in tasca un milione di dollari. Nei giorni scorsi David si era recato nell’emporio vicino alla sua abitazione, come era solito fare, per comprare del latte al cioccolato per i suoi ragazzi.

Giunto alla cassa, l’uomo prima di pagare aveva preso anche un biglietto della lotteria, una sorta di ‘gratta e vinci’ con un jackpot da un milione di dollari. La fortuna lo ha baciato, perché proprio quello era il tagliando vincente. Come detto, secondo la Cnn, le probabilità di trovare il biglietto vincente per quella lotteria in Virginia sono una su 1.632.000. A quel punto David aveva due scelte: riscuotere il premio da un milione di dollari in pagamenti annuali suddivisi in 30 rate oppure incassare subito 640.205 dollari, al lordo delle tasse. Ha optato per quest’ultima possibilità, tornando così a casa con il conto decisamente più pieno.