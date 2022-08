Erin Brockovich multata per aver annaffiato troppo spesso il giardino

Erin Brockovich, ambientalista statunitense divenuta nota per un film in cui si raccontava la sua battaglia legale contro il colosso dell’energia Pacific Gas & Electric, è stata multata dalla polizia di Agoura Hills per aver annaffiato troppo spesso il giardino della sua casa in California.

A causa della siccità, infatti, nello stato americano si è deciso di centellinare l’acqua: le piante, dunque, dovrebbero essere annaffiate una volta a settimana. Negli ultimi due mesi, invece, l’attivista avrebbe superato il limite imposto annaffiando le piante almeno tre volte alla settimana.

Erin Brockovich, che ha ricevuto una multa di 1.700 dollari, avrebbe deciso dunque di sostituire i suoi 280 metri quadri di giardino con un giardino artificiale composto di erba sintetica.

Chi è Erin Brockovich

Presidente della Brockovich Research & Consulting, è divenuta nota nei primi anni Novanta per aver intentato una causa contro la Pacific Gas & Electric, accusata di aver contaminato le acque della città di Hinkley, in California, per oltre 30 anni. Ritenuta colpevole, la società è stata costretta a pagare il più grande risarcimento nella storia degli Stati Uniti: 333 milioni di dollari ai più di 600 residenti di Hinkley.

La battaglia dell’attivista è stata raccontata nel film Erin Brockovich – Forte come la verità, in cui Julia Roberts ricopriva il ruolo della protagonista.