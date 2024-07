Donald Trump sfida Joe Biden chiedendogli di partecipare a un altro dibattito politico in settimana e di giocare insieme una partita a golf. Non si fa attendere la replica piccata dell’entourage democratico: “Il presidente degli Stati Uniti non ha tempo da perdere in strane pagliacciate”.

Durante un comizio elettorale tenuto ieri a Doral, in Florida, il candidato repubblicano alle elezioni del 5 novembre ha voluto “offrire” a Biden “la possibilità di redimersi di fronte al mondo intero” dopo il flop dell’ultimo dibattito del 27 giugno, il primo faccia a faccia in vista delle presidenziali, in cui l’attuale inquilino della Casa bianca è apparso a tratti confuso.

“Facciamo un altro dibattito questa settimana così che “sleepy” (letteralmente: il sonnolento, ndr) Joe Biden possa dimostrare a tutti in tutto il mondo che ha ciò che serve per essere presidente”, ha dichiarato Trump. “Ma questa volta sarà da uomo a uomo, senza moderatori, senza esclusione di colpi. Basta decidere il posto, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo”.

Non sarà però solo un duello verbale. L’ex presidente ha infatti sfidato il suo successore a giocare una partita di golf da 18 buche. “Sfido poi ufficialmente “crooked” (letteralmente: il disonesto, ndr) Joe a una partita di golf da 18 buche”, ha aggiunto il miliardario appassionato di questo sport. Per invogliare l’avversario, Trump si è detto pronto a dare al rivale un vantaggio di 20 colpi. Non solo: se Biden riuscirà a batterlo sul campo verde, il magnate newyorkese donerà 1 milione di dollari in beneficenza a un ente a scelta del presidente Usa.

Alla provocazione del candidato repubblicano ha risposto in una nota il portavoce di Biden, James Singer: “Il presidente non ha tempo per le strane pagliacciate di Donald Trump”, perché è “impegnato a guidare l’America e a difendere il mondo libero”. L’ex presidente, ha aggiunto, “non si faceva vedere in pubblico da 12 giorni e ora invita a cena serial killer immaginari, prende in giro Marco Rubio, elogia l’architetto del Progetto 2025 Tom Homan e sfida il presidente degli Stati Uniti a giocare a golf”. “Donald Trump è un bugiardo, un condannato e un imbroglione che agisce solo per sé stesso, come è normale che sia”, conclude il comunicato.